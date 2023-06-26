Чернышенко заявил об отсутствии серьезных проблем со связью в России с 24 июня

Ранее он также сообщил, что россияне не стали массово отказываться от путевок на фоне событий 24 июня. Он отметил, что в любом случае были даны рекомендации максимально содействовать гражданам в случае отмены тура, никаких штрафных санкций применено бы не было. Также он добавил, что нет резких колебаний цен на туры по России, передает «Радиоточка НСН».

