Чернышенко заявил об отсутствии серьезных проблем со связью в России с 24 июня
В России не было серьезных проблем со связью на фоне событий 24 июня, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС.
Он также отметил, что сегодня все отделения «Почты России» работают в штатном режиме, ограничения на работу отделений в Ростовской области сняты.
Ранее он также сообщил, что россияне не стали массово отказываться от путевок на фоне событий 24 июня. Он отметил, что в любом случае были даны рекомендации максимально содействовать гражданам в случае отмены тура, никаких штрафных санкций применено бы не было. Также он добавил, что нет резких колебаний цен на туры по России, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru