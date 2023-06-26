Чернышенко заявил об отсутствии серьезных проблем со связью в России с 24 июня

В России не было серьезных проблем со связью на фоне событий 24 июня, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС.

Он также отметил, что сегодня все отделения «Почты России» работают в штатном режиме, ограничения на работу отделений в Ростовской области сняты.

Мантуров: торговые предприятия в минувшие выходные работали слаженно

Ранее он также сообщил, что россияне не стали массово отказываться от путевок на фоне событий 24 июня. Он отметил, что в любом случае были даны рекомендации максимально содействовать гражданам в случае отмены тура, никаких штрафных санкций применено бы не было. Также он добавил, что нет резких колебаний цен на туры по России, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:РегионыМобильная СвязьПочта России

Горячие новости

Все новости

партнеры