СМИ: Китай запретил выезд американскому госслужащему
Госслужащему из США запретили выезд из Китая, куда он приезжал к родственникам, на неопределенный срок, из-за не указанного в документах места работы. Об этом пишет Washigton Post, ссылаясь на источники.
«Американцу китайского происхождения, работающему в министерстве торговли... не разрешают покинуть страну после того, как он не указал в своем заявлении на визу, что работал на правительство США», - указано в материале.
Отмечается, что мужчина посетил КНР несколько месяцев назад.
По данным экспертов и бывших американских чиновников, под аналогичным запретом уже находятся по меньшей мере несколько десятков американцев, многие из которых - этнические китайцы.
Ранее официальный представитель Минобороны Китая Чжан Сяоган призвал Соединенные Штаты составить объективное и рациональное представление о КНР и перестать обманывать международное сообщество, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru