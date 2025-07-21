Госслужащему из США запретили выезд из Китая, куда он приезжал к родственникам, на неопределенный срок, из-за не указанного в документах места работы. Об этом пишет Washigton Post, ссылаясь на источники.

«Американцу китайского происхождения, работающему в министерстве торговли... не разрешают покинуть страну после того, как он не указал в своем заявлении на визу, что работал на правительство США», - указано в материале.

Отмечается, что мужчина посетил КНР несколько месяцев назад.

По данным экспертов и бывших американских чиновников, под аналогичным запретом уже находятся по меньшей мере несколько десятков американцев, многие из которых - этнические китайцы.

Ранее официальный представитель Минобороны Китая Чжан Сяоган призвал Соединенные Штаты составить объективное и рациональное представление о КНР и перестать обманывать международное сообщество, пишет «Свободная пресса».

