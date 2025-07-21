СМИ: Михаил Ефремов разошелся с женой
Актер Михаил Ефремов разошелся с женой Софьей Кругликовой спустя 23 года брака. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным СМИ, 53-летняя Кругликова - пятая жена артиста - была вынуждена прервать отношения с Ефремовым.
«Он даже перестал с ней разговаривать из-за постоянных конфликтов, в том числе после свидания в исправительной колонии, где 61-летний Ефремов три дня провел с 41-летней актрисой Дарьей Белоусовой. Официально заявление о разводе пока не зарегистрировано», - пишет SHOT.
Как отметил источник из окружения пары, в их отношениях «точно ничего вернуть не получится», но официальный развод могут отложить из-за несовершеннолетних детей.
Ефремов и Кругликова поженились в 2002 году, у супругов трое детей: дочери Вера и Надежда и сын Борис.
Ранее стало известно, что после выхода из колонии Михаил Ефремов изменил образ жизни, перестал употреблять алкоголь и не садится за руль, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru