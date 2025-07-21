В России МРОТ вырастет на 20,7 процента
21 июля 202512:16
Рост минимального размера оплаты труда в России в 2026 году превысит 20%. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.
«Минимальный размер оплаты труда... увеличится на 20,7 процента и составит 27 093 рубля», — отметили в ведомстве.
Повышение МРОТ затрагивает напрямую 4,6 млн граждан. Как напомнил Минтруд, по закону минимальный размер оплаты труда должен быть не ниже 48% медианной зарплаты за прошедший год.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин призвал увеличить МРОТ в России до 35 тысяч рублей к 2030 году, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru