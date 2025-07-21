Минобороны рассказало о ночном групповом ударе по военным объектам ВСУ

Армия России нанесла групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и инфраструктуре военных аэродромов. Об этом сообщило Минобороны.

Отмечается, что минувшей ночью военные атаковали объекты высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования, включая аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — подчеркнуло Минобороны.

Ранее военное ведомство сообщило, что минувшей ночью силы ПВО сбили над территорией России 74 украинских БПЛА, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФМинобороны

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