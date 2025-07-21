Минобороны рассказало о ночном групповом ударе по военным объектам ВСУ

Движение транспорта временно перекрыто на трёх улицах Москвы, несколько дорог затоплены Сложная обстановка сложилась из-за ливней на дорогах в Подмосковье Почти 130 рейсов задержано или отменено в аэропортах Московского региона В аэропорту Домодедово задержали пассажира с драгоценностями на 7 миллионов рублей Флигель усадьбы Фёдора Шаляпина на Новинском бульваре внесен в реестр объектов культурного наследия столицы