«Ценовая корректировка»: Россиянам пообещали снижение цен на бананы на 5% в декабре

«Будем надеяться, что в ближайшее время цена опустится на 5%, потому что ценовая корректировка после высокого роста будет иметь место… Но в лучшем случае, чтобы цены дальше не росли и не опережали инфляцию. Обычно все уминается в течение двух недель. Но сейчас наступает горячий сезон, многие небогатые люди откладывают деньги, и то, что не покупали в течение года, под Новый год закупают. Обычно эта лихорадка охватывает все товарные группы, в том числе бананы», - сказал Холод.

Он отметил, что цены на бананы увеличились из-за подорожания валютной и транспортной составляющей. Кроме того, Холод рассказал, что на подорожание этих фруктов влияют риски, которые закладывают бананщики.

«Помимо валютной составляющей подорожала еще и транспортная. Транспортные услуги в принципе выросли в цене из-за подорожания топлива… Причин для скачка цен на то, что продается в магазине, более чем достаточно. Допустим, бананщики месяц назад закладывали стоимость валюты в те товары, которые продаются сейчас. Что будет через месяц, они не знают, поэтому они будут закладывать и риски. Доллар может стоить 80-90 рублей, но они будут закладывать курс больше, потому что думают о рисках», - резюмировал собеседник НСН.

По данным Росстата, лидером роста цен среди фруктов оказались апельсины, которые в августе поставили рекорд по темпу подорожания для этого времени года. В октябре 2023 года стоимость килограмма апельсинов в рознице увеличилась почти на 80% год к году — до 209 рублей за килограмм, передает «Радиоточка НСН».

