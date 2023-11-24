«Ценовая корректировка»: Россиянам пообещали снижение цен на бананы на 5% в декабре
Стоимость бананов выросла из-за подорожания валютной и транспортной составляющей, отметил в эфире НСН профессор Леонид Холод.
Цены на бананы могут снизиться в начале декабря на 5% в результате ценовой корректировки после большого роста стоимости, заявил доктор экономических наук, профессор Леонид Холод в интервью НСН.
Ранее сообщалось, что в октябре средняя розничная цена килограмма бананов поднялась до 143,4 рубля. По сравнению с октябрем 2022 года стоимость этих фруктов выросла на 47% — в октябре прошлого года средняя цена составляла 97,7 рублей за килограмм. Холод считает, что существуют предпосылки для небольшого снижения цен.
«Будем надеяться, что в ближайшее время цена опустится на 5%, потому что ценовая корректировка после высокого роста будет иметь место… Но в лучшем случае, чтобы цены дальше не росли и не опережали инфляцию. Обычно все уминается в течение двух недель. Но сейчас наступает горячий сезон, многие небогатые люди откладывают деньги, и то, что не покупали в течение года, под Новый год закупают. Обычно эта лихорадка охватывает все товарные группы, в том числе бананы», - сказал Холод.
Он отметил, что цены на бананы увеличились из-за подорожания валютной и транспортной составляющей. Кроме того, Холод рассказал, что на подорожание этих фруктов влияют риски, которые закладывают бананщики.
«Помимо валютной составляющей подорожала еще и транспортная. Транспортные услуги в принципе выросли в цене из-за подорожания топлива… Причин для скачка цен на то, что продается в магазине, более чем достаточно. Допустим, бананщики месяц назад закладывали стоимость валюты в те товары, которые продаются сейчас. Что будет через месяц, они не знают, поэтому они будут закладывать и риски. Доллар может стоить 80-90 рублей, но они будут закладывать курс больше, потому что думают о рисках», - резюмировал собеседник НСН.
По данным Росстата, лидером роста цен среди фруктов оказались апельсины, которые в августе поставили рекорд по темпу подорожания для этого времени года. В октябре 2023 года стоимость килограмма апельсинов в рознице увеличилась почти на 80% год к году — до 209 рублей за килограмм, передает «Радиоточка НСН».
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