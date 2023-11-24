Цена килограмма бананов в магазинах впервые превысила 140 рублей

Розничная стоимость бананов в России увеличилась за год на 47% и достигла 143,4 рубля за килограмм в октябре этого года, следует из данных Росстата.

В октябре прошлого года килограмм бананов стоил всего 97,7 рубля, пишет РБК, такое подорожание продукта является рекордным. Дешевле всего россиянам в октябре обходились яблоки: 116 руб. за 1 кг.

Лидером роста цен среди фруктов оказались апельсины. В октябре стоимость килограмма апельсинов увеличилась на 80% до 209 рублей за 1 кг.

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Стоимость салатов «Оливье» и «Сельдь под шубой» выросла на 6% и 4%, больше всего из ингредиентов традиционных новогодних блюд подорожали морковь и куриные яйца – их рост составил 20%. При этом цена на селедку, например, за год не изменилась, майонез подорожал всего на 1%, а картофель и лук – на 7 и 12% соответственно. Что касается оливье, в данном случае подорожал еще и горошек – на 6%.

Ранее президент Ассоциаций производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев рассказал «Радиоточке НСН», что красная икра в России может подешеветь только после Нового года.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
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