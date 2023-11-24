Цена килограмма бананов в магазинах впервые превысила 140 рублей

Розничная стоимость бананов в России увеличилась за год на 47% и достигла 143,4 рубля за килограмм в октябре этого года, следует из данных Росстата.

В октябре прошлого года килограмм бананов стоил всего 97,7 рубля, пишет РБК, такое подорожание продукта является рекордным. Дешевле всего россиянам в октябре обходились яблоки: 116 руб. за 1 кг.

Лидером роста цен среди фруктов оказались апельсины. В октябре стоимость килограмма апельсинов увеличилась на 80% до 209 рублей за 1 кг.

