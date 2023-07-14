Россиянам рассказали, как подорожают импортные фрукты

«Последствия роста курса доллара мы увидим, скорее всего, не раньше сентября», — предположил эксперт.

Он пояснил, что с овощами в России особых проблем нет, а вот с фруктами ситуация сложнее.

За полгода рубль упал на 30% относительно доллара, что может привести к повышению стоимости не только импортных фруктов, но и российского пива. Так как зерно при слабом рубле активно будут продавать за границу.

Ранее цена килограмма лука в России впервые превысила 70 рублей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



