Россиянам рассказали, как подорожают импортные фрукты
Импортные фрукты могут подорожать в России на 12–15% из-за падения курса российской национальной валюты, заявил гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов, сообщает NEWS.ru.
По его словам, летом заметного подорожания завозных фруктов не будет, так как в это время на внутреннем рынке много отечественной фруктово-ягодной продукции.
«Последствия роста курса доллара мы увидим, скорее всего, не раньше сентября», — предположил эксперт.
Он пояснил, что с овощами в России особых проблем нет, а вот с фруктами ситуация сложнее.
За полгода рубль упал на 30% относительно доллара, что может привести к повышению стоимости не только импортных фруктов, но и российского пива. Так как зерно при слабом рубле активно будут продавать за границу.
Ранее цена килограмма лука в России впервые превысила 70 рублей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru