«Рынок съест»: Аналитики предсказали подорожание икры ещё на 10% к Новому году

По данным Росстата средняя стоимость лососевой икры в России в октябре побила исторический рекорд, впервые превысив отметку в 5 тысяч рублей за килограмм. При этом ещё 10 лет назад красная икра стоила меньше тысячи рублей за килограмм, напомнила Кирова.

«Это потребление под Новый год, под Масленицу и под какие-то праздники, когда нужно красиво накрыть стол и все. Если будут держаться такие же цены, то так и будет. Даже торговые сети, которые занимаются, в том числе онлайн-ретейлом на достаточно крупном уровне, раньше держали эту позицию круглогодично. Сейчас же ретейлеры просто делают свою наценку. Здесь вопрос изначального ценообразования, а не того, что вдруг розница решила что-то поднять. Повышения цены, конечно, ещё можно ждать: к новому году она стабильно повышается по сравнению с концом ноября процентов на 8-10%», - говорит аналитик.

По её словам, на цены влияют, в первую очередь, улов и расходы на транспортировку с Дальнего Востока: кету добывает в основном Сахалин, горбушу - преимущественно Камчатка. К тому же, икра традиционно - дополнительный источник заработка для рыболовов, и на ней они, что называется, делают разницу.