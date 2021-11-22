«Рынок съест»: Аналитики предсказали подорожание икры ещё на 10% к Новому году
Причины - возросшие расходы на транспортировку с Дальнего Востока и традиционная предновогодняя наценка ретейла, рассказала Полина Кирова.
И без того рекордные цены на икру лососевых рыб в этом году продолжат расти: к Новому году они увеличатся ещё на 8-10%, заявила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель аналитического агентства «Рыбсеть» Полина Кирова. По ее словам, за последние несколько лет цены настолько стали завышенными, что красная икра стала исключительно праздничным продуктом.
По данным Росстата средняя стоимость лососевой икры в России в октябре побила исторический рекорд, впервые превысив отметку в 5 тысяч рублей за килограмм. При этом ещё 10 лет назад красная икра стоила меньше тысячи рублей за килограмм, напомнила Кирова.
«Это потребление под Новый год, под Масленицу и под какие-то праздники, когда нужно красиво накрыть стол и все. Если будут держаться такие же цены, то так и будет. Даже торговые сети, которые занимаются, в том числе онлайн-ретейлом на достаточно крупном уровне, раньше держали эту позицию круглогодично. Сейчас же ретейлеры просто делают свою наценку. Здесь вопрос изначального ценообразования, а не того, что вдруг розница решила что-то поднять. Повышения цены, конечно, ещё можно ждать: к новому году она стабильно повышается по сравнению с концом ноября процентов на 8-10%», - говорит аналитик.
По её словам, на цены влияют, в первую очередь, улов и расходы на транспортировку с Дальнего Востока: кету добывает в основном Сахалин, горбушу - преимущественно Камчатка. К тому же, икра традиционно - дополнительный источник заработка для рыболовов, и на ней они, что называется, делают разницу.
«Когда вся себестоимость заложена в рыбу, икра это - такой приятный бонус. И вот этот бонус пользуется спросом. Естественно на него рыбаки ставят ценник, который рынок съедает. Важно учитывать то, что рыбаки часто воспринимают икру как некий, скажем так, дополнительный заработок, на котором можно отбить все свои условные потери, повышение цен и все остальное. Потому что мы видим, что топливо растет очень сильно каждый год в цене. Оно используется, в том числе, для судов и для перевозок на Дальнем Востоке, а икру мы получаем соответственно только с Дальнего Востока. И перевозки тоже очень сильно подорожали», - отметила Кирова.
По данным Росрыболовства, рост цен на икру связан с создаваемым спекулянтами ажиотажем в преддверии новогодних праздников. В этот период перекупщики реализуют остатки продукта на складах, вводя покупателей в заблуждение о его количестве, пишет РБК.
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