Россияне готовы вернуться к обычным сигаретам в случае запрета на вейпы

2 декабря 201915:41

Российские курильщики готовы вернуться к обычным сигаретам, в случае запрета в стране электронных аналогов. Такие результаты показало исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения. По словам 13% респондентов запрет на курение вейпов и электронных сигарет вынудит их к традиционному виду табака.

Эксперт: Депутат Госдумы занимается фейковым вбросом, говоря о смертях от вейпов

Кроме того, практически половина россиян (49%), которые сделали выбор в пользу электронных сигарет вместо обычных, объяснили такой выбор меньшим вредом для здоровья. По словам 48% респондентов электронные устройства позволили избавиться от резкого запаха табака.

Ранее сообщалось, что антитaбaчнaя концепция Минздрaвa России до 2035 годa рaспрострaняется не только нa сигaреты, a тaкже нa вейпы и системы нaгревaния тaбaкa. Концепция предусмaтривaет снижение числa курильщиков среди взрослого нaселения к 2035 году до 21%. Член комитета ГД по охране здоровья Николай Герасименко в интервью НСН усомнился в эффективности принятых решений.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВейперыВейпыМинздрав