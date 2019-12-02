Россияне готовы вернуться к обычным сигаретам в случае запрета на вейпы
Российские курильщики готовы вернуться к обычным сигаретам, в случае запрета в стране электронных аналогов. Такие результаты показало исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения. По словам 13% респондентов запрет на курение вейпов и электронных сигарет вынудит их к традиционному виду табака.
Кроме того, практически половина россиян (49%), которые сделали выбор в пользу электронных сигарет вместо обычных, объяснили такой выбор меньшим вредом для здоровья. По словам 48% респондентов электронные устройства позволили избавиться от резкого запаха табака.
Ранее сообщалось, что антитaбaчнaя концепция Минздрaвa России до 2035 годa рaспрострaняется не только нa сигaреты, a тaкже нa вейпы и системы нaгревaния тaбaкa. Концепция предусмaтривaет снижение числa курильщиков среди взрослого нaселения к 2035 году до 21%. Член комитета ГД по охране здоровья Николай Герасименко в интервью НСН усомнился в эффективности принятых решений.
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