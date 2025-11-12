Цена золота превысила $4,2 тысячи за унцию впервые с октября

Фьючерсы на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (входит в Нью-Йоркскую товарную биржу) поднялись выше отметки $4 200 за тройскую унцию впервые с 21 октября. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 19:32 мск стоимость драгметалла увеличивалась на 2,06% и достигала $4 200,9 за унцию. Спустя несколько минут, к 19:36 мск, рост немного замедлился — до $4 200,7 за унцию (+2,05%), отмечает RT.