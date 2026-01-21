Выросло количество пострадавших при атаке ВСУ в Адыгее
Количество пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины в Адыгее выросло до 11, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
По его словам, в больницах находятся девять человек, в том числе двое детей. На территории базы отдыха «Шапсуг» развернут пункт временного размещения для эвакуированных жителей. Налет произошел в ауле Новая Адыгея.
Людей обеспечат всем необходимым для комфортного пребывания до устранения всех последствий случившегося.
Ранее стало известно, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата на жилой дом пострадали восемь человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
