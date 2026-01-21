Мобильные операторы вводят плату за опцию безлимитного интернета

До этого оператор «Вымпелком» предупредил клиентов о том, что безлимитный интернет на их тарифах станет платным. Таким образом сотовые операторы стремятся компенсировать часть потерь из-за ценовой войны и ограничивают нагрузку на сети.

Плата за безлимиты вводится на фоне традиционного для начала года повышения цен на связь и интернет, которое компании обосновывают инфляцией, ростом НДС до 22% и необходимостью исполнять требования законодательства по борьбе с мошенничеством. Информацию о повышении тарифов на услуги связи проверяет Федеральная антимонопольная служба.

Платить больше придется и клиентам широкополосного доступа в интернет. Рост стоимости услуг в среднем составит около 13%, указали в «Вымпелкоме». В компании отметили, что впервые скорректировали плату за аренду оборудования, так как ценовые условия были давно ниже рыночных.

За несколько лет мобильным операторам пришлось тратить миллиарды на оборудование и модернизацию, а с 2026 года к расходам добавится более высокий НДС, это вынудит компании увеличить цены на 5%. Об этом рассказал руководитель проектов строительства объектов сотовой связи Игорь Ящук в беседе с НСН.

