Мобильные операторы вводят плату за опцию безлимитного интернета
«Мегафон» уведомил абонентов о введении в ближайшие дни платы за опцию «Безлимитный интернет», сообщает Forbes.
До этого оператор «Вымпелком» предупредил клиентов о том, что безлимитный интернет на их тарифах станет платным. Таким образом сотовые операторы стремятся компенсировать часть потерь из-за ценовой войны и ограничивают нагрузку на сети.
Плата за безлимиты вводится на фоне традиционного для начала года повышения цен на связь и интернет, которое компании обосновывают инфляцией, ростом НДС до 22% и необходимостью исполнять требования законодательства по борьбе с мошенничеством. Информацию о повышении тарифов на услуги связи проверяет Федеральная антимонопольная служба.
Платить больше придется и клиентам широкополосного доступа в интернет. Рост стоимости услуг в среднем составит около 13%, указали в «Вымпелкоме». В компании отметили, что впервые скорректировали плату за аренду оборудования, так как ценовые условия были давно ниже рыночных.
За несколько лет мобильным операторам пришлось тратить миллиарды на оборудование и модернизацию, а с 2026 года к расходам добавится более высокий НДС, это вынудит компании увеличить цены на 5%. Об этом рассказал руководитель проектов строительства объектов сотовой связи Игорь Ящук в беседе с НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мобильные операторы вводят плату за опцию безлимитного интернета
- Минфин США допустил введение тарифов до 500% для покупателей российской нефти
- В результате атаки на жилой дом в Адыгее пострадали восемь человек
- В Госдуме не подтвердили версию смерти новорожденных в Новокузнецке из-за инфекции
- Директор Долиной: Артистке нужно прийти в себя и поправить здоровье
- В Адыгее произошел пожар в многоквартирном доме после атаки БПЛА
- Долина заявила, что «устроилась хорошо»
- СМИ: Чубайс больше не является главой попечительского совета фонда Гайдара
- СМИ: В результате падения БПЛА на жилой дом под Краснодаром есть пострадавшие
- Лариса Долина выступила на концерте памяти Высоцкого в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru