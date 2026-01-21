Россияне сняли со счетов рекордный за 11 лет объем наличных рублей
Объем наличных денег в России в декабре 2025 года достиг 11-летнего максимума, увеличившись на рекордные 836,3 млрд рублей, сообщает РБК.
За весь год рост денежной массы в обращении составил 1 трлн рублей, что в пять раз превышает показатель 2024 года. Свыше 80% этой суммы пришлось на декабрь прошлого года. Хотя сезонный всплеск спроса на наличные в предновогодний период — явление обычное, масштабы оттока средств из банковской системы в этот раз оказались беспрецедентными. Более значительный объем снятия (918,4 млрд) наблюдался лишь в декабре 2014 года на фоне обвала рубля и экономического кризиса.
Эксперты объясняют эту тенденцию несколькими факторами, среди которых - снижение доходности по банковским вкладам, отключения интернета и усиление контроля за банковскими операциями. Россияне возвращаются к наличным расчетам из-за соображений надежности.
Государство вряд ли стимулирует оборот наличных — об обратном говорит перевод в практическую плоскость проекта цифрового рубля. Об этом НСН заявил член-корреспондент института экономики РАН Михаил Головнин.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россияне сняли со счетов рекордный за 11 лет объем наличных рублей
- СМИ: Власти хотят продавать биометрию россиян по 30 рублей
- Мобильные операторы вводят плату за опцию безлимитного интернета
- Минфин США допустил введение тарифов до 500% для покупателей российской нефти
- В результате атаки на жилой дом в Адыгее пострадали восемь человек
- В Госдуме не подтвердили версию смерти новорожденных в Новокузнецке из-за инфекции
- Директор Долиной: Артистке нужно прийти в себя и поправить здоровье
- В Адыгее произошел пожар в многоквартирном доме после атаки БПЛА
- Долина заявила, что «устроилась хорошо»
- СМИ: Чубайс больше не является главой попечительского совета фонда Гайдара
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru