Россияне сняли со счетов рекордный за 11 лет объем наличных рублей

За весь год рост денежной массы в обращении составил 1 трлн рублей, что в пять раз превышает показатель 2024 года. Свыше 80% этой суммы пришлось на декабрь прошлого года. Хотя сезонный всплеск спроса на наличные в предновогодний период — явление обычное, масштабы оттока средств из банковской системы в этот раз оказались беспрецедентными. Более значительный объем снятия (918,4 млрд) наблюдался лишь в декабре 2014 года на фоне обвала рубля и экономического кризиса.

Эксперты объясняют эту тенденцию несколькими факторами, среди которых - снижение доходности по банковским вкладам, отключения интернета и усиление контроля за банковскими операциями. Россияне возвращаются к наличным расчетам из-за соображений надежности.

Государство вряд ли стимулирует оборот наличных — об обратном говорит перевод в практическую плоскость проекта цифрового рубля. Об этом НСН заявил член-корреспондент института экономики РАН Михаил Головнин.

