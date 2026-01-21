Россияне сняли со счетов рекордный за 11 лет объем наличных рублей

Объем наличных денег в России в декабре 2025 года достиг 11-летнего максимума, увеличившись на рекордные 836,3 млрд рублей, сообщает РБК.

В РФ начали блокировать снятие крупной суммы наличных через банкоматы

За весь год рост денежной массы в обращении составил 1 трлн рублей, что в пять раз превышает показатель 2024 года. Свыше 80% этой суммы пришлось на декабрь прошлого года. Хотя сезонный всплеск спроса на наличные в предновогодний период — явление обычное, масштабы оттока средств из банковской системы в этот раз оказались беспрецедентными. Более значительный объем снятия (918,4 млрд) наблюдался лишь в декабре 2014 года на фоне обвала рубля и экономического кризиса.

Эксперты объясняют эту тенденцию несколькими факторами, среди которых - снижение доходности по банковским вкладам, отключения интернета и усиление контроля за банковскими операциями. Россияне возвращаются к наличным расчетам из-за соображений надежности.

Государство вряд ли стимулирует оборот наличных — об обратном говорит перевод в практическую плоскость проекта цифрового рубля. Об этом НСН заявил член-корреспондент института экономики РАН Михаил Головнин.

ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
