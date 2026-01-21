В Кремле заявили о готовности правительства обсудить рост цен при необходимости

Кабмин России самостоятельно отслеживает ситуацию с ростом цен на товары и услуги в стране на фоне повышения НДС, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

По его словам, правительство обсудит рост цен при необходимости. Пресс-секретарь президента отметил, что кабмин сам отслеживает эти процессы.

Ранее в Росстате рассказали, что за период с 1 по 12 января 2026 года потребительские цены в РФ выросли на 1,26%, что больше, чем за весь январь прошлого года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Повышение цен в разумных пределах всегда должно быть, заявил в пресс-центре НСН председатель Союза потребителей России Алексей Койтов.

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ИнфляцияРост ЦенЭкономикаПравительствоКремль

