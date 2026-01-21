В результате атаки на жилой дом в Адыгее пострадали восемь человек

В результате атаки беспилотного летательного аппарата на жилой дом в Адыгее пострадали восемь человек, среди которых один ребенок, сообщил в Telegram глава региона Мурат Кумпилов.

СМИ: В результате падения БПЛА на жилой дом под Краснодаром есть пострадавшие

В больницах находятся семь пострадавших, им оказывается медицинская помощь. Погибших нет.

По предварительной информации, сгорело 15 автомобилей, повреждены 25 машин. Продолжается поквартирный обход.

Атака произошла в Тахтамукайском районе. В результате налета пожар охватил многоквартирный дом и парковку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

