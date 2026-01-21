В результате атаки на жилой дом в Адыгее пострадали восемь человек
21 января 202602:31
В результате атаки беспилотного летательного аппарата на жилой дом в Адыгее пострадали восемь человек, среди которых один ребенок, сообщил в Telegram глава региона Мурат Кумпилов.
В больницах находятся семь пострадавших, им оказывается медицинская помощь. Погибших нет.
По предварительной информации, сгорело 15 автомобилей, повреждены 25 машин. Продолжается поквартирный обход.
Атака произошла в Тахтамукайском районе. В результате налета пожар охватил многоквартирный дом и парковку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
