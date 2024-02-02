Цена самой дешевой квартиры с видом на Кремль составила 28 миллионов рублей

Отмечается, что всего в январе это года на вторичном рынке для покупки были доступны 28 объектов недвижимости с видом на московский Кремль.

Для покупки однокомнатной квартиры в России потребуется работать более пяти лет и получить минимум 70 зарплат, подсчитали аналитики «Тинькофф Журнала».

Учитывались цены на квартиры от 30 до 40 «квадратов», а также зарплата семьи из двух людей, где зарплата одного члены семьи полностью откладывается на квартиру. Медианная зарплата оказалась на уровне 50 тысяч рублей, а медианная цена квартиры - 4,3 миллиона рублей, передает «Радиоточка НСН».

