Цена самой дешевой квартиры с видом на Кремль составила 28 миллионов рублей
Цена самой дешевой квартиры с видом на Кремль составила 28 миллионов рублей, подсчитали эксперты компании Skolkovo Realty.
Самым дешевым вариантом оказалась двухкомнатная квартира на 28 этаже 46-этажного здания с площадью 56 квадратных метров.
Отмечается, что всего в январе это года на вторичном рынке для покупки были доступны 28 объектов недвижимости с видом на московский Кремль.
Для покупки однокомнатной квартиры в России потребуется работать более пяти лет и получить минимум 70 зарплат, подсчитали аналитики «Тинькофф Журнала».
Учитывались цены на квартиры от 30 до 40 «квадратов», а также зарплата семьи из двух людей, где зарплата одного члены семьи полностью откладывается на квартиру. Медианная зарплата оказалась на уровне 50 тысяч рублей, а медианная цена квартиры - 4,3 миллиона рублей, передает «Радиоточка НСН».
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