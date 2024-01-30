Набиуллина допустила существенное торможение роста цен на жилье

Центробанк ожидает существенного замедления роста цен на жилье в России, однако ситуация будет различаться по регионам. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью РИА Новости.

Для покупки однокомнатной квартиры в России потребуется минимум 70 зарплат

Как отметила глава регулятора, цены были «очень высокими».

«Точно ждем существенного торможения темпов роста цен на жилье в целом по стране ... И если посмотреть последние два-три года, их нельзя объяснить тем, что какое-то время цены росли более низкими темпами», — указала Набиуллина.

При этом председатель ЦБ подчеркнула, что рост стоимости жилья был разным в разных регионах, поэтому ситуация в разных частях страны будет отличаться.

Между тем эксперт по недвижимости Сергей Чулочников заявил, что стоимость квартир существенно выросла за последние несколько лет, и не стоит откладывать покупку жилья, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Анатолий Медведь
ТЕГИ:НедвижимостьЦентробанкЭльвира Набиуллина

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