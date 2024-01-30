Набиуллина допустила существенное торможение роста цен на жилье
Центробанк ожидает существенного замедления роста цен на жилье в России, однако ситуация будет различаться по регионам. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью РИА Новости.
Как отметила глава регулятора, цены были «очень высокими».
«Точно ждем существенного торможения темпов роста цен на жилье в целом по стране ... И если посмотреть последние два-три года, их нельзя объяснить тем, что какое-то время цены росли более низкими темпами», — указала Набиуллина.
При этом председатель ЦБ подчеркнула, что рост стоимости жилья был разным в разных регионах, поэтому ситуация в разных частях страны будет отличаться.
Между тем эксперт по недвижимости Сергей Чулочников заявил, что стоимость квартир существенно выросла за последние несколько лет, и не стоит откладывать покупку жилья, сообщает телеканал «360».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Набиуллина допустила существенное торможение роста цен на жилье
- СМИ: задержанных в Таиланде участников «Би-2» депортируют в Израиль
- СМИ: Байден распорядился ответить на атаку на базу США в Иордании
- Маск: Первый человек успешно прошел процедуру вживления в мозг чипа
- СМИ: военные из США приняли дрон террористов за свой
- Порошенко заявил, что чиновники в ЕС шокированы из-за слухов об увольнении Залужного
- Госдеп: отсутствие помощи Украине уже повлияло на ситуацию на поле боя
- Президент Чехии предупредил о возможной сделке Трампа с Путиным после выборов
- СМИ: выпавшая во время полета Boeing 737 MAX 9 дверь возможно не была закреплена
- СМИ: протестующие фермеры разбили лагерь на автотрассе под Парижем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru