Набиуллина допустила существенное торможение роста цен на жилье

Как отметила глава регулятора, цены были «очень высокими».

«Точно ждем существенного торможения темпов роста цен на жилье в целом по стране ... И если посмотреть последние два-три года, их нельзя объяснить тем, что какое-то время цены росли более низкими темпами», — указала Набиуллина.

При этом председатель ЦБ подчеркнула, что рост стоимости жилья был разным в разных регионах, поэтому ситуация в разных частях страны будет отличаться.

Между тем эксперт по недвижимости Сергей Чулочников заявил, что стоимость квартир существенно выросла за последние несколько лет, и не стоит откладывать покупку жилья, сообщает телеканал «360».

