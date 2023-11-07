Цена нефти WTI упала ниже $80 впервые с 29 августа

В ходе торгов во вторник сырье бренда подешевело более чем на 1%, цена фьючерсов с поставкой в декабре составила $79,84. Стоимость WTI достигла таких показателей впервые с 29 августа.

При этом январские фьючерсы на нефть марки Brent на бирже стоили $84,16 за баррель, их цена снизилась на 1,2%.

В сентябре стоимость сырья Brent впервые с 15 ноября 2022 года превысила $95 за баррель, напоминает «Свободная пресса». Позже цены на нефть начали снижение. Однако Всемирный банк в своем прогнозе предупредил, что стоимость сырья может вырасти до «шокирующих значений» из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, пишет RT.

