Экономист Лобода: цена барреля нефти Brent до конца года составит $80-90
Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода в беседе с «Газетой.Ru» спрогнозировал повышение стоимости барреля нефти марки Brent до 100 долларов.
По его словам, это произойдет из-за эскалации палестино-израильского конфликта. Однако, по словам эксперта, до конца года баррель нефти будет стоить 80-90 долларов.
Лобода уточнил, что сейчас недостаточно фундаментальных факторов в поддержку роста цен на топливо недостаточно, чтобы закрепить цену выше 95 долларов за баррель Brent.
Ранее Вице-премьер России Александр Новак поручил нефтяным компаниям нарастить производство зимнего дизельного топлива для нужд внутреннего рынка, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Sky: израильские танки двигаются в сторону сектора Газа
- Украинские СМИ: покушение на Олега Царева было операцией СБУ
- Красный Полумесяц: сектор Газа полностью изолирован от мира
- На «Ленфильме» впервые приступили к съемкам фильма в жанре нуар
- Новак заявил о стоимости дизеля выше среднего на отдельных заправках
- СМИ: в результате ДТП в центре Москвы пострадали два человека
- Бойцы «Хезболлы» атаковали израильские позиции на границе с Ливаном
- В Москве арестовали замглавы департамента Минобороны России Шишова
- Медведев предрек кровавые последствия наземной операции в секторе Газа
- Суд в Москве арестовал двух пиарщиков по делу о вымогательстве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru