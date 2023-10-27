Экономист Лобода: цена барреля нефти Brent до конца года составит $80-90

Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода в беседе с «Газетой.Ru» спрогнозировал повышение стоимости барреля нефти марки Brent до 100 долларов.

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По его словам, это произойдет из-за эскалации палестино-израильского конфликта. Однако, по словам эксперта, до конца года баррель нефти будет стоить 80-90 долларов.

Лобода уточнил, что сейчас недостаточно фундаментальных факторов в поддержку роста цен на топливо недостаточно, чтобы закрепить цену выше 95 долларов за баррель Brent.

Ранее Вице-премьер России Александр Новак поручил нефтяным компаниям нарастить производство зимнего дизельного топлива для нужд внутреннего рынка, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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