Экономист Лобода: цена барреля нефти Brent до конца года составит $80-90

По его словам, это произойдет из-за эскалации палестино-израильского конфликта. Однако, по словам эксперта, до конца года баррель нефти будет стоить 80-90 долларов.

Лобода уточнил, что сейчас недостаточно фундаментальных факторов в поддержку роста цен на топливо недостаточно, чтобы закрепить цену выше 95 долларов за баррель Brent.

Ранее Вице-премьер России Александр Новак поручил нефтяным компаниям нарастить производство зимнего дизельного топлива для нужд внутреннего рынка, напоминает RT.

