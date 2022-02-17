Цена нефти Urals в Средиземноморье приблизилась к $100 за баррель

Так, такие значения стали максимальными с 4 сентября 2014 года. Как отмечается, цена Urals в Северо-Западной Европе 16 февраля достигла $96,49 доллара за баррель. Это также стало максимумом с 9 сентября 2014 года.

Ранее финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предрек подорожание нефти в случае войны с Западом.

