Цена нефти Urals в Средиземноморье приблизилась к $100 за баррель
Стоимость нефти Urals в Средиземноморье 16 февраля составила $99,14 за баррель. Об этом сообщает международное ценовое агентство Argus.
Так, такие значения стали максимальными с 4 сентября 2014 года. Как отмечается, цена Urals в Северо-Западной Европе 16 февраля достигла $96,49 доллара за баррель. Это также стало максимумом с 9 сентября 2014 года.
Ранее финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предрек подорожание нефти в случае войны с Западом.
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