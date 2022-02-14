Нефть Brent подорожала до $96 за баррель впервые с 2014 года

Стоимость нефти Brent превысила $96 за баррель впервые с октября 2014 года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена на нефть Urals в Европе превысила $95 за баррель

В ходе торгов цена на апрельский фьючерс североморского сырья выросла до $96,07 за баррель. К 04:04 мск нефть Brent прибавила 1,47%. Однако уже через несколько минут сырье подешевело до $95,83, пишет Газета.ру.

При этом стоимость фьючерсов на нефть WТI с поставкой в марте выросла более чем на 1%, до $94,82 за баррель, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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