Нефть Brent подорожала до $96 за баррель впервые с 2014 года
14 февраля 202207:13
Стоимость нефти Brent превысила $96 за баррель впервые с октября 2014 года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
В ходе торгов цена на апрельский фьючерс североморского сырья выросла до $96,07 за баррель. К 04:04 мск нефть Brent прибавила 1,47%. Однако уже через несколько минут сырье подешевело до $95,83, пишет Газета.ру.
При этом стоимость фьючерсов на нефть WТI с поставкой в марте выросла более чем на 1%, до $94,82 за баррель, отмечает телеканал «360».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru