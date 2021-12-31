Цена нефти упала перед Новым годом

Отмечается, что на нефть марки Brent цена мартовских фьючерсов снижалась на 0,8% - до 78,9 доллара за баррель по состоянию на 13.58 мск, февральских фьючерсов на WTI – на 0,88%, до 76,31 доллара.

На фоне предпраздничного затишья в новостях инвесторы также не торопятся рисковать и нефтяной рынок следует общему тренду.

На очередном заседания ОПЕК+, запланированном на 4 января, альянс определит параметры дальнейших сделок. В рамках текущих договоренностей, участники альянса ежемесячно наращивают добычу на 400 тысяч баррелей в день.

Ранее в статье для издания Foreign Affairs эксперты по России в США Майкл Кофман и Роберт Конноли сделали вывод о том, что Россия нашла выход из ситуации с падением цен на нефть, создавая новые стабилизационные фонды.

