Foreign Affairs: Россия вынесла уроки из распада СССР и создала надежную экономику

Отмечается также, что Россия нашла выход из ситуации с падением цен на нефть.

«Создание новых стабилизационных фондов вскоре после вступления Путина на пост президента в 2000 году стало прямым ответом на эти опасения. Эти средства позволили России накапливать резервы от экспортных поступлений, чтобы помочь ей выдержать макроэкономические последствия скачков цен на нефть и снижения экспортных доходов», — цитирует материал RT.

Благодаря различным амортизаторам экономическим амортизаторам Россия смогла снизить зависимость от экспорта энергоносителей. При этом, по мнению экспертов, экономика страны превратилась в «прочную часть стратегии Путина по обеспечению стабильности режима, поддержанию преемственности и противодействию введенным Западом санкциям».

Ранее экономист, председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что налоговые льготы для промышленности в России стали особоактуальными после провала программы по импортозамещению.

«В 2014 году была принята обширная программа по импортозамещению в связи с начавшимися санкциями против России. Было более 20 таких программ по самым разным направлениям, товарным группам и отраслям, включая, например, микроэлектронику. Эти программы должны были быть завершены к 2020 году, однако все они были провалены», - сказал Катасонов.



