Новак назвал цену на нефть в $65-80 за баррель комфортной в 2022 году

Цена на нефть в $65-80 за баррель в 2022 году будет комфортной для России, не исключается также ее волатильность на рынке. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в беседе с РБК.

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По его словам, ожидается, что общий объем спроса в этом году вырастет приблизительно на 4,5-5 млн баррелей в сутки.

Ранее Новак отмечал, что на российском рынке нефти нет необходимости для принятия срочных мер из-за нового штамма коронавируса «омикрон».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЦеныНефтьРоссия
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