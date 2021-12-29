Новак назвал цену на нефть в $65-80 за баррель комфортной в 2022 году

По его словам, ожидается, что общий объем спроса в этом году вырастет приблизительно на 4,5-5 млн баррелей в сутки.

Ранее Новак отмечал, что на российском рынке нефти нет необходимости для принятия срочных мер из-за нового штамма коронавируса «омикрон».

