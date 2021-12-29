Новак назвал цену на нефть в $65-80 за баррель комфортной в 2022 году
29 декабря 202110:09
Цена на нефть в $65-80 за баррель в 2022 году будет комфортной для России, не исключается также ее волатильность на рынке. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в беседе с РБК.
По его словам, ожидается, что общий объем спроса в этом году вырастет приблизительно на 4,5-5 млн баррелей в сутки.
Ранее Новак отмечал, что на российском рынке нефти нет необходимости для принятия срочных мер из-за нового штамма коронавируса «омикрон».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru