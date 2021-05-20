Цена нефти марки Brent упала ниже 65 долларов

Так, стоимость июльских фьючерсов на Brent снизилась более чем на 2%.



Отмечается, что ранее цена на Brent опускалась ниже отметки 65 доллара 26 апреля текущего года.

Ранее директор Центра исследований в нефтегазовой сфере НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин в эфире НСН рассказал, сколько будет стоить нефть в 2050 году. Он также отметил, что российской экономике при любом сценарии нужно будет отказываться от нефти.

