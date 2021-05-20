Цена нефти марки Brent упала ниже 65 долларов
Цена нефти марки Brent с поставкой в июле впервые упала ниже 65 долларов за баррель. Соответствующие показатели наблюдаются из данных торгов, передает РИА Новости.
Так, стоимость июльских фьючерсов на Brent снизилась более чем на 2%.
Отмечается, что ранее цена на Brent опускалась ниже отметки 65 доллара 26 апреля текущего года.
Ранее директор Центра исследований в нефтегазовой сфере НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин в эфире НСН рассказал, сколько будет стоить нефть в 2050 году. Он также отметил, что российской экономике при любом сценарии нужно будет отказываться от нефти.
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