Рубль укрепился к евро и доллару
Доллар и евро упали в начале торгов 10 мая на подрастающей нефти. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Российская валюта укрепилась к курсу доллара на шесть копеек. Доллар расчетами "завтра" на 7:07 МСК опустился до 73,73 рубля. Евро снизился на 12 копеек и составил 89,66 рубля. Цена на нефть Brent достигла 68,66 доллара за баррель. Ее стоимость повысилась на 0,5%.
Ранее директор Центра исследований постиндустриального общества, экономист Владислав Иноземцев рассказал «НСН», что решение переходить в международных сделках с доллара на другие валюты связано с политикой. Эксперт отметил, что не видит особых рисков в расчетах долларами во время пандемии.
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