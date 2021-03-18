Цена нефти марки Brent упала ниже 64 долларов

Цена нефти марки Brent с поставкой в мае впервые упала ниже 64 долларов за баррель. Соответствующие показатели наблюдаются на лондонской бирже ICE, передает ТАСС.

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Агентство отмечает, что майские фьючерсы на Brent снизились на 6,8% и стоимость на минимуме составила 63,31 доллара. Отмечается, что ранее цена на Brent опускалась ниже отметки 64 доллара 4 марта текущего года.

Ранее директор Центра исследований в нефтегазовой сфере НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин в эфире НСН рассказал, сколько будет стоить нефть в 2050 году. Он также отметил, что российской экономике при любом сценарии нужно будет отказываться от нефти.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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