Цена нефти марки Brent упала ниже 64 долларов
Цена нефти марки Brent с поставкой в мае впервые упала ниже 64 долларов за баррель. Соответствующие показатели наблюдаются на лондонской бирже ICE, передает ТАСС.
Агентство отмечает, что майские фьючерсы на Brent снизились на 6,8% и стоимость на минимуме составила 63,31 доллара. Отмечается, что ранее цена на Brent опускалась ниже отметки 64 доллара 4 марта текущего года.
Ранее директор Центра исследований в нефтегазовой сфере НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин в эфире НСН рассказал, сколько будет стоить нефть в 2050 году. Он также отметил, что российской экономике при любом сценарии нужно будет отказываться от нефти.
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