Цена нефти марки Brent упала ниже 64 долларов

Агентство отмечает, что майские фьючерсы на Brent снизились на 6,8% и стоимость на минимуме составила 63,31 доллара. Отмечается, что ранее цена на Brent опускалась ниже отметки 64 доллара 4 марта текущего года.

Ранее директор Центра исследований в нефтегазовой сфере НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин в эфире НСН рассказал, сколько будет стоить нефть в 2050 году. Он также отметил, что российской экономике при любом сценарии нужно будет отказываться от нефти.

