Цена нефти марки Brent поднялась выше 74 долларов

По состоянию на 14:17 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,59% – до 73,97 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на WTI росла на 1,7%, до 69,92 доллара. Минутами ранее Brent торговалась выше 74 долларов, WTI – выше 70 долларов за баррель.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в разговоре с НСН заявил, что снижению цен на нефть способствуют западные СМИ, искусственно раздувая связанные с Китаем и Ближним Востоком инфоповоды, передает «Радиоточка НСН».

