Цена нефти марки Brent поднялась выше 74 долларов
Мировые цены на нефть растут более чем на 1,5% на фоне рисков, связанных с поставками: цена Brent поднялась выше 74 долларов за баррель, а WTI – выше 70 долларов впервые с 11 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14:17 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,59% – до 73,97 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на WTI росла на 1,7%, до 69,92 доллара. Минутами ранее Brent торговалась выше 74 долларов, WTI – выше 70 долларов за баррель.
Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в разговоре с НСН заявил, что снижению цен на нефть способствуют западные СМИ, искусственно раздувая связанные с Китаем и Ближним Востоком инфоповоды, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru