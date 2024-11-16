Россия сократила импорт нефтепродуктов из Казахстана

Россия за девять месяцев года в 1,5 раза сократила импорт нефтепродуктов из Казахстана, до $46,2 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статслужбы республики.

Больше всего казахстанских нефтепродуктов в январе-сентябре приобрели Нидерланды ($355,4 млн), Турция ($103,6 млн), Киргизия ($49,2 млн). Россия заняла четвертое место в списке. Пятерку активных покупателей замкнул Узбекистан ($43,3 млн).

В 2024 году Россия сократила почти вдвое покупки нефти из Казахстана, до $5,8 млн. В то же время Москва почти в два раза увеличила закупку мазута (до $775 тысяч), в 1,7 раза — дизельного топлива (до $3,9 млн). Кроме того, в текущем году в 2,5 раза сократились покупки Россией казахстанского природного газа, они составили $57,3 млн. При этом закупки конденсата газа уменьшились в 1,9 раза, до $5,8 млн.

Ранее стало известно, что РФ за восемь месяцев 2024 года снизила импорт бананов из Эквадора до 776 тысяч тонн — минимума за последние 12 лет.

