Цена нефти марки Brent опустилась ниже 79 долларов
13 марта 202315:15
Мировые цены на нефть ускорили снижение, стоимость нефти марки Brent упала ниже 79 долларов за баррель впервые с 6 февраля.
По состоянию на 15:10 по московскому времени цена майских фьючерсов на Brent падала до 78,93 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - до 72,84 доллара.
Ранее в ходе торгов на Московской бирже доллар торговался ниже 75 рублей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru