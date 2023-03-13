Цена нефти марки Brent опустилась ниже 79 долларов

Мировые цены на нефть ускорили снижение, стоимость нефти марки Brent упала ниже 79 долларов за баррель впервые с 6 февраля.

По состоянию на 15:10 по московскому времени цена майских фьючерсов на Brent падала до 78,93 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - до 72,84 доллара.

Ранее в ходе торгов на Московской бирже доллар торговался ниже 75 рублей.

