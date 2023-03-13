Курс доллара опустился ниже 75 рублей

В нижней точке доллар опускался до 74,9 рубля - впервые с 1 марта. Курс евро также демонстрирует понижение - на минимуме цена европейской валюты падала почти до 80 рублей, впервые с 8 марта.

Ранее СМИ сообщили, что США находится на грани кризиса банковской системы. Это может произойти в случае, если администрация Белого дома не сможет удержать на плаву Silicon Valley Bank.

