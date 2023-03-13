Курс доллара опустился ниже 75 рублей
В ходе торгов на Московской бирже 13 марта доллар торговался ниже 75 рублей. Падение в том числе по отношению к рублю обусловлено банковским кризисом в США.
В нижней точке доллар опускался до 74,9 рубля - впервые с 1 марта. Курс евро также демонстрирует понижение - на минимуме цена европейской валюты падала почти до 80 рублей, впервые с 8 марта.
Ранее СМИ сообщили, что США находится на грани кризиса банковской системы. Это может произойти в случае, если администрация Белого дома не сможет удержать на плаву Silicon Valley Bank.
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