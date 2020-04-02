Цена нефти Brent выросла на 11 процентов
Цена нефти Brent продолжила рост в ходе торгов в четверг. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне увеличились на 11,56% — до $27,60 за баррель.
Майские фьючерсы на нефть WTI выросли на 10,29%, составив $22,40 за баррель, сообщает RT.
С 1 апреля, после завершения договоренностей ОПЕК+, российские нефтяные компании не будут увеличивать добычу нефти. Об этом сообщает Bloomberg. Между тем, Саудовская Аравия в среду уже подняла производство нефти свыше 12 млн баррелей в сутки.
Партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин рассказал НСН, что у России нет возможности оперативно откликаться на повышение или уменьшение добычи. По его прогнозам, из-за своего уязвимого положения вероятность успешных переговоров для РФ крайне мала. Так эксперт отреагировал на новость о том, что президент США, Россия и Саудовская Аравия будут обсуждать вопрос повышения мировых цен на нефть для поддержки этой отрасли. Переговоры анонсировал американский лидер Дональд Трамп.
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