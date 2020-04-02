Цена нефти Brent выросла на 11 процентов

Цена нефти Brent продолжила рост в ходе торгов в четверг. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне увеличились на 11,56% — до $27,60 за баррель.

Майские фьючерсы на нефть WTI выросли на 10,29%, составив $22,40 за баррель, сообщает RT.