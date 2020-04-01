«Импотентный игрок». Названы причины неудач России на нефтяной арене

Президент США Дональд Трамп заявил, что США, Россия и Саудовская Аравия будут обсуждать вопрос повышения мировых цен на нефть для поддержки этой отрасли.

«Мы все планируем собраться, чтобы оценить, что мы можем сделать. Потому что вы не хотите терять промышленность. Это тысячи и тысячи рабочих мест», — сказал американский лидер на пресс-конференции.

Он признал, что низкие цены на нефть, с одной стороны, помогают американским авиакомпаниям, а с другой — наносят ущерб американской нефтяной промышленности.

Партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин рассказал НСН, что у России нет возможности оперативно откликаться на повышение или уменьшение добычи. По его прогнозам, из-за своего уязвимого положения вероятность успешных переговоров для РФ крайне мала.

«США и Саудовская Аравия действуют в унисон, у них очень много общих интересов, они могут договориться и по политике на Ближнем Востоке, хотя там много проблем, и по экономике, и по нефтяным делам. А вот Россия здесь как-то сбоку. Россия не может ничего сделать, ни уменьшить, ни радикально увеличить добычу, игрок импотентный, мягко говоря. О чем-то разговаривать с Россией, пока та в прежнем положении, а саудовцы имеют огромный потенциал по наращиванию добычи, не просто сложно, а вообще невозможно. Скорее всего, это будут какие-то вежливые переговоры, и попытки, как это уже много раз бывало, словесными интервенциями, заявлениями о солидарности, о готовности сотрудничать как-то подтолкнуть виртуальные цены вверх. Но мы видим, как виртуальные цены подталкиваются вверх на графиках июньских фьючерсов. Там цены довольно-таки приличные - 26-27 долларов за баррель, а те объемы нефти, которые торгуются на физическом рынке - 13 долларов. Это маловато для России. Думаю, что из этих переговоров ничего не получится», - отметил эксперт.