Цена нефти Brent упала ниже $73 за баррель

В последний раз на таком уровне цена нефти была 13 сентября текущего года. Так, стоимость нефтяных фьючерсов с поставкой в январе снижается на 11-13%.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что решение президента США Джо Байдена продать 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва страны является пиар-акцией.









