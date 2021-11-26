Цена нефти Brent упала ниже $73 за баррель

Цена на нефть марки Brent упала ниже $73 за баррель впервые с сентября. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Российский фондовый рынок обрушился по итогам торгов

В последний раз на таком уровне цена нефти была 13 сентября текущего года. Так, стоимость нефтяных фьючерсов с поставкой в январе снижается на 11-13%.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что решение президента США Джо Байдена продать 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва страны является пиар-акцией.



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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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