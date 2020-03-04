Цена нефти Brent упала до $51,6 за баррель

Как свидетельствуют данные лондонской биржы, майские фьючерсы на нефть Brent снизились на 0,44% к 19.34 среды – до 51,63 доллара за баррель. В свою очередь, нефть марки WTI снизилась на 0,02% - до $47,17 за баррель.

По данным агентства, на заседании Саудовская Аравия выступила с предложением углубить сокращение добычи нефти до 1,5 млн баррелей в сутки.

Ранее комитет ОПЕК+ рекомендовала сократить объемы добычи нефти в связи с коронавирусом, однако не принял это решение на фоне сопротивления России.



