Цена нефти Brent упала до $51,6 за баррель
Стоимость нефти показала снижение на фоне новости об уходе российского министра энергетики с заседания мониторингового комитета ОПЕК+. Об этом сообщает Интерфакс.
Как свидетельствуют данные лондонской биржы, майские фьючерсы на нефть Brent снизились на 0,44% к 19.34 среды – до 51,63 доллара за баррель. В свою очередь, нефть марки WTI снизилась на 0,02% - до $47,17 за баррель.
По данным агентства, на заседании Саудовская Аравия выступила с предложением углубить сокращение добычи нефти до 1,5 млн баррелей в сутки.
Ранее комитет ОПЕК+ рекомендовала сократить объемы добычи нефти в связи с коронавирусом, однако не принял это решение на фоне сопротивления России.
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