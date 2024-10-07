Цена нефти Brent составила более $80 за баррель впервые с 29 августа

ЦБ впервые почти за год поднял курс доллара выше 96 рублей

Кадыров призвал прекратить «беспорядочную инквизицию» в отношении мигрантов

Президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка рассказал, что цены на икру могут подскочить к Новому году «на сколько угодно»

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