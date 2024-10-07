Цена нефти Brent составила более $80 за баррель впервые с 29 августа

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре впервые с 29 августа превысила $80 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

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На 18:21 по московскому времени цена барреля нефти поднялась на 2,75% и составила $80,2.

Ранее издание Financial Times сообщало, что цены на нефть Brent приближаются к наибольшему недельному росту за два года, поскольку трейдеры ожидают возможности ударов по энергетической инфраструктуре со стороны Израиля и Ирана.

При этом директор Фонда энергетического развития, эксперт по энергетике Сергей Пикин в беседе с «Радиоточкой НСН» пояснил, что конфликт на Ближнем Востоке в долгосрочной перспективе не определяет цены на нефть, кроме того на рынке нет других предпосылок для увеличения ее стоимости.

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ФОТО: ТАСС / Алеев Егор
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