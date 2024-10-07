Реагируют на Байдена: Конфликт на Ближнем Востоке не сможет взвинтить цены на нефть

Очередной виток конфликта между Ираном и его союзниками на Ближнем Востоке с одной стороны и Израилем с другой привел к резкому повышению цен на нефть, сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов отрасли. Как пишет издание, за считанные дни цены выросли на 10%, что существенно больше, чем при предыдущих обострениях ситуации. Однако Пикин заметил, что рынок нефти в большей степени реагирует на заявления о ситуации.

«Рынок больше реагирует на слова, причем не на заявления Ирана или Израиля, а на то, что говорит президент США Джо Байден или другие значимые в США фигуры. На мой взгляд, это все спекулятивная активность. Как только ситуация нормализуется, мы увидим обратное движение, как это было уже не раз за последний год. Сперва ракеты и беспилотники обостряли ситуацию, а потом цены откатываются даже ниже, чем были. Долгосрочной или среднесрочной тенденции не видно, скорее, чисто спекулятивная активность. Как только негативные новости перестанут поступать в топку, рост цен начнет снижаться», - заявил он.