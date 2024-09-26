В России рассказали о планах добывать ежегодно 540 млн тонн нефти до 2050 года

Россия нацелена добывать 540 млн тонн нефти ежегодно до 2050 года. Об этом сообщил первый замминистра энергетики Павел Сорокин на Российской энергетической неделе, передает РИА Новости.

Ранее на сессии в рамках РЭН обсудили стратегию развития нефтяной отрасли РФ на 10 лет, в которой указано, что Россия планирует добычу 540 млн тонн сырья в год.

«Действительно, 540 миллионов тонн – это тот базовый сценарий, который мы ставим с учетом нашего взаимодействия с нашими партнерами по ОПЕК+, то есть с учетом потребностей рынка», — прокомментировал Сорокин.

При этом первый замминистра подчеркнул, что у РФ нет задачи «наводнить рынок».

Между тем заведующий сектором «Экономическое сотрудничество, торговля, инфраструктура и энергетика» экспертного совета по вопросам участия России в БРИКС ВШЭ Владимир Зуев рассказал об изменениях мирового энергетического рынка, назвав его более диверсифицированным, пишет Ura.ru. На планете «более равномерно» представлены разные виды энергии отсутствует глобальная зависимость от нефти и газа.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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