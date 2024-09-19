Цена нефти Brent составила более $75 за баррель впервые с 3 сентября

По мнению эксперта «БКС» Мир инвестиций» Людмилы Рокотянской, на это повлиял целый ряд факторов. В частности, это недельное сокращение коммерческих запасов нефти в США, сообщение Минэнерго США о планах по закупкам в стратегический резерв, а также обострение ситуации на Ближнем Востоке и политика Федеральной резервной системы, нацеленная на избежание рецессии.

В свою очередь аналитик SEB Оле Хвалбье заявил, что усиление будущего спроса на нефтяной рынке связаны с перспективами смягчения денежно-кредитной политики в США. Он отметил увеличение вероятности того, что нефтяные котировки вырастут в дальнейшем.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков заявил, что снижению цен на нефть способствуют западные СМИ, искусственно раздувая связанные с Китаем и Ближним Востоком инфоповоды, снижение стоимости топлива выгодно и правящей Демократической партии США.

