Цена нефти Brent составила более $75 за баррель впервые с 3 сентября

Цена ноябрьских фьючерсов на российскую нефть марки Brent подросла на 1,9% на лондонской бирже ICE и составила $75,05 за баррель. Таким образом, стоимость Brent впервые с 3 сентября текущего года превысила $75, сообщило издание РБК.

При этом сорт нефти WTI стал дороже на 2,1% и сейчас торгуется по цене $71,4 за баррель.

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По мнению эксперта «БКС» Мир инвестиций» Людмилы Рокотянской, на это повлиял целый ряд факторов. В частности, это недельное сокращение коммерческих запасов нефти в США, сообщение Минэнерго США о планах по закупкам в стратегический резерв, а также обострение ситуации на Ближнем Востоке и политика Федеральной резервной системы, нацеленная на избежание рецессии.

В свою очередь аналитик SEB Оле Хвалбье заявил, что усиление будущего спроса на нефтяной рынке связаны с перспективами смягчения денежно-кредитной политики в США. Он отметил увеличение вероятности того, что нефтяные котировки вырастут в дальнейшем.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков заявил, что снижению цен на нефть способствуют западные СМИ, искусственно раздувая связанные с Китаем и Ближним Востоком инфоповоды, снижение стоимости топлива выгодно и правящей Демократической партии США.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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