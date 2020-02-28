Цена нефти Brent опустилась ниже $50

Нефть марок Brent и WTI дешевеет на 4% на торгах в пятницу, 28 февраля.

Так, стоимость барреля нефти Brent впервые с декабря 2018 года опустилась ниже отметки в $50, сообщает RT. Цена барреля американской WTI тем временем достигла $45, что является минимум с января 2019 года.

Эталонные сорта нефти дешевеют на фоне новостей о распространении коронавируса в мире. Эпидемия связана с сокращением спроса на нефть со стороны Китая – крупнейшего потребителя в мире.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью НСН заявил, что если Китай не восстановит потребление нефти, то котировки продолжат снижаться.

