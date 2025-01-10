Цена нефти Brent на ICE превысила $80 впервые с 8 октября
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2025 года на лондонской бирже ICE превысила 80 долларов за баррель впервые с 8 октября прошлого года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По данным на 17:19 мск, цена Brent поднималась на 4,28% - до 80,21 доллара за баррель. К 17:24 мск фьючерс на Brent ускорил рост и торговался на уровне 80,38 долларов.
В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в феврале 2025 года рос на 4,82%, до 77,48 доллара за баррель.
Ранее президент РФ Владимир Путин продлил до 30 июня 2025 года срок действия ответных мер на потолок цен на нефть в связи с тем, что некоторые страны также установили предельные цены на нефть из РФ, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru