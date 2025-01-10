Цена нефти марки Brent превысила $78 впервые с 14 октября
Нефть марки Brent подорожала до $78 за баррель впервые с 14 октября прошлого года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
На торгах 10 января фьючерсы на баррель сырья с поставкой в марте достигли отметки $78,06 (на 11:54 мск). Позже, к 12:01 по Москве, нефть подешевела до $77,95.
При этом февральские фьючерсы на нефть WTI торговались на бирже на уровне $74,91 за баррель.
Ранее кандидат экономических наук, налоговый консультант Евгений Сивков предположил, что в 2025 году цены на нефть будут держаться в диапазоне $65−80, пишет «Свободная пресса».
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