Цена нефти марки Brent превысила $78 впервые с 14 октября

Нефть марки Brent подорожала до $78 за баррель впервые с 14 октября прошлого года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

На торгах 10 января фьючерсы на баррель сырья с поставкой в марте достигли отметки $78,06 (на 11:54 мск). Позже, к 12:01 по Москве, нефть подешевела до $77,95.

При этом февральские фьючерсы на нефть WTI торговались на бирже на уровне $74,91 за баррель.

Ранее кандидат экономических наук, налоговый консультант Евгений Сивков предположил, что в 2025 году цены на нефть будут держаться в диапазоне $65−80, пишет «Свободная пресса».

