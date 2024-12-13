Россия продлила срок действия ответных мер на потолок цен на нефть

В частности, документ запрещает поставлять российские нефть и нефтепродукты при условии, если в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование ценового потолка, который введен странами Большой Семерки, Евросоюзом и Австралией.

Ранее Россия и Казахстан подписали протокол о возобновлении действия соглашения по торгово-экономическому сотрудничеству в области поставок нефти и нефтепродуктов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

