Цена нефти Brent на бирже поднялась выше $81 впервые с конца декабря
Цена мартовского фьючерса на нефть эталонной марки Brent 25 января в моменте достигла 81,22 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE Futures.
Так, такой показатель стал самым высоким с 27 декабря 2023 года. По состоянию на 12:36 (мск) стоимость актива скорректировалась и составила 80,93 доллара за баррель. При этом мартовский фьючерс на нефть марки WTI подорожал на 1,37% и достиг отметки в 76,12 долларов за баррель.
Ранее Минфин РФ сообщил, что поступления в бюджет России от налогов на нефтегазовую отрасль в 2023 году упали на 24% по сравнению с 2022 годом. Аналитики отмечали, что снижение выручки от экспорта связано с падением мировых цен на нефть и ужесточением западных санкций, передает «Радиоточка НСН».
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