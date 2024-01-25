Цена нефти Brent на бирже поднялась выше $81 впервые с конца декабря

Так, такой показатель стал самым высоким с 27 декабря 2023 года. По состоянию на 12:36 (мск) стоимость актива скорректировалась и составила 80,93 доллара за баррель. При этом мартовский фьючерс на нефть марки WTI подорожал на 1,37% и достиг отметки в 76,12 долларов за баррель.

Ранее Минфин РФ сообщил, что поступления в бюджет России от налогов на нефтегазовую отрасль в 2023 году упали на 24% по сравнению с 2022 годом. Аналитики отмечали, что снижение выручки от экспорта связано с падением мировых цен на нефть и ужесточением западных санкций, передает «Радиоточка НСН».



