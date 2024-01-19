Белоруссия повысит тарифы на транзит нефти с 1 февраля

Кроме того, стоимость нефти и нефтепродуктов будет повышена внутри страны. Об этом объявили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии.

Как отмечается, что цены на транзит будут «проиндексированы и установлены исходя из принципа равенства их удельных значений».

С 1 января 2024 года Минском были введены нулевые ставки вывозных пошлин на сырую нефть и нефтепродукты.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в разговоре с НСН заявил, что Россия закупает топливо у Белоруссии, чтобы спасти от санкций.

