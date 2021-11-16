Цена на газ в Европе снова превысила $1000 за тысячу кубометров

В частности, стоимость декабрьского фьючерса по индексу нидерландского TTF выросла на 5,4%. По данным ICE на 11:12 мск 16 ноября она достигла отметки $1022 за тысячу куб. м., а к 13:08 выросла до $1042,6 за тысячу куб. м.

Эксперты связывают рост цены на газ в Европе с решением германского регулятора приостановить сертификацию компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора газопровода «Северный поток — 2».

Ранее цены на газ в Европе взлетели до $962 за тысячу кубометров на отказе «Газпрома» бронировать «Ямал-Европу».

