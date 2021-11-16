Цена на газ в Европе снова превысила $1000 за тысячу кубометров
Цена одной тысячи кубометров газ в Европе в ходе торгов вновь превысила $1000 впервые с 27 октября, следует из данных лондонской биржи ICE.
В частности, стоимость декабрьского фьючерса по индексу нидерландского TTF выросла на 5,4%. По данным ICE на 11:12 мск 16 ноября она достигла отметки $1022 за тысячу куб. м., а к 13:08 выросла до $1042,6 за тысячу куб. м.
Эксперты связывают рост цены на газ в Европе с решением германского регулятора приостановить сертификацию компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора газопровода «Северный поток — 2».
Ранее цены на газ в Европе взлетели до $962 за тысячу кубометров на отказе «Газпрома» бронировать «Ямал-Европу».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,1 млн+36 818 / сут.
Умерли
258 тыс.+1 240 / сут.
Выздоровели
7,8 млн+33 891 / сут.
- Кабмин утвердил требования к системе вызова экстренных служб
- Цена на газ в Европе снова превысила $1000 за тысячу кубометров
- Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о введении Fan ID
- Глава Минобороны Белоруссии заявил, что в стране не нужны российские военные базы
- Минобороны Армении заявило о локальных боях на границе с Азербайджаном
- Генпрокурор РФ объявил о проверках в авиации ДОСААФ после авиакатастрофы в Татарстане
- Более 10 человек госпитализированы с признаками отравления метанолом в Казани
- Минтруд утвердил выходные и праздничные дни на 2022 год
- В России увеличили размер максимального пособия по безработице
- Армения обратилась к России за помощью в защите её территориальной целостности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru