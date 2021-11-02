Путин одной фразой обрушил цены на газ в Европе

Зарубежные эксперты сочли, что российский президент Владимир Путин сумел одной фразой обрушить цены на газ в Европе, пишет издание газета Welt.

«Газпром» заполнил российские ПХГ до планового уровня

По словам журналистов, слова главы государства могли быть почти случайными, но произвели невероятный эффект. «Это почти случайное замечание Владимира Путина заставило европейский газовый рынок вздохнуть с облегчением», — следует из статьи.

27 октября «Газпром» по поручению президента России Владимира Путина увеличил объёмы закачки топлива в европейские ПХГ. На фоне этих данных впервые с 17 сентября цена снизилась до $800 за тысячу куб. м. Работы по закачке продолжатся до 8 ноября.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ЕвропаГазВладимир Путин
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