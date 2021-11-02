Путин одной фразой обрушил цены на газ в Европе

По словам журналистов, слова главы государства могли быть почти случайными, но произвели невероятный эффект. «Это почти случайное замечание Владимира Путина заставило европейский газовый рынок вздохнуть с облегчением», — следует из статьи.

27 октября «Газпром» по поручению президента России Владимира Путина увеличил объёмы закачки топлива в европейские ПХГ. На фоне этих данных впервые с 17 сентября цена снизилась до $800 за тысячу куб. м. Работы по закачке продолжатся до 8 ноября.

