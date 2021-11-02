Путин одной фразой обрушил цены на газ в Европе
Зарубежные эксперты сочли, что российский президент Владимир Путин сумел одной фразой обрушить цены на газ в Европе, пишет издание газета Welt.
По словам журналистов, слова главы государства могли быть почти случайными, но произвели невероятный эффект. «Это почти случайное замечание Владимира Путина заставило европейский газовый рынок вздохнуть с облегчением», — следует из статьи.
27 октября «Газпром» по поручению президента России Владимира Путина увеличил объёмы закачки топлива в европейские ПХГ. На фоне этих данных впервые с 17 сентября цена снизилась до $800 за тысячу куб. м. Работы по закачке продолжатся до 8 ноября.
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