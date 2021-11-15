Цены на газ в Европе взлетели на отказе «Газпрома» бронировать «Ямал-Европу»
Спотовая цена на газ в Европе повысилась до $962 за тысячу кубометров после публикации в понедельник итогов аукциона декабрьского фьючерса, сообщает «Интерфакс».
«Газпром» вновь отказался бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину. Кроме того, российская компания не стала бронировать транзит по газопроводу «Ямал-Европа».
На прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне миграционного кризиса на границе его страны с Евросоюзом пригрозил ЕС возможным перекрытием газопровода «Ямал–Европа».
В Кремле заявили, что эти высказывания «никак не согласованы» с Москвой. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что вне зависимости от действий Минска Россия «безусловно» останется гарантом энергобезопасности Европы.
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