Цена на газ в Европе превысила $590 за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе в ходе торгов взлетели выше 590 долларов за тысячу кубических метров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость фьючерса на хабе TTF в Нидерландах с поставкой в октябре достигла 592 долларов, отмечает RT.
Однако позже цена снизилась до уровня в 586 долларов за тысячу кубометров.
Цена на газ в Европе 16 августа обновила рекорд и впервые превысила 585 долларов за тысячу кубометров. Спустя три дня стоимость топлива начала снижаться на фоне заявлений «Газпрома» о возможных поставках в 2021 году 5,6 млрд кубометров газа по трубопроводу «Северный поток-2». Цена на газ на фьючерсном рынке обрушилась с 531 до 482 долларов за 1 тысячу кубических метров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru